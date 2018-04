Wohnhausbrand: 150 Frauen und Männer im Einsatz .

Zu einem Großbrand kam es Freitag am frühen Abend in Einsiedel (Bezirk Tulln). Aus noch ungeklärte Ursache geriet ein Gebäude in Brand. Da die Bewohner nicht daheim waren, konnte sich der Brand in dem abgelegenen Haus ausbreiten, ehe er entdeckt wurde.