In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr, sollen die Weichen für die finanzielle Zukunft der Stadt gestellt werden. Schließlich geht es nicht nur um den Voranschlag für 2018, sondern auch um den geplanten Umstieg auf Fixzinskredite.

„Nach langem Abwägen haben wir uns entschlossen, eine größere Anzahl längerfristiger Darlehen in sehr günstige Fixzinskredite umzuwandeln“, berichtet Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP). Kurzfristig werde das zwar zu höheren jährlichen Zinszahlungen führen, langfristig gesehen zeigen diese Modelle jedoch positive Effekte.

Fixzinsvariante ist unterm Strich günstiger

„Wir gehen davon aus, dass diese Effekte in etwa fünf bis sechs Jahren eintreten werden“, ergänzt Vizebürgermeister Harald Schinnerl, der als Finanzstadtrat für den Stadthaushalt verantwortlich zeichnet. Fachleute hätten verschiedene Zeiträume durchgerechnet. Unterm Strich wäre die Fixzinsvariante letztendlich die günstigere. Man könne nicht davon ausgehen, dass die nun schon lange währende Niedrigzinsphase ewig anhalten wird.

Grünes Licht soll der Gemeinderat auch für zwei Ausstellungen im Rahmen des Gartensommers 2018 geben.

Mehr darüber sowie über den Voranschlag 2018, weitere geplante Projekte und was die Oppositionsparteien dazu sagen, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der Tullner NÖN.