Technopol und Campus Tulln samt UFT (Universitäts- und Forschungszentrum Tulln) schreiben eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Nur mit der Gastronomie wollte es bislang nicht so recht klappen. Im Restaurant im UFT gab es innerhalb weniger Jahre drei Betreiberwechsel, niemand konnte sich lange halten. Kurt Hoffmann, weit über die Stadtgrenzen mit seinem s‘Pfandl am Hauptplatz und nicht nur Danubium-Besuchern als erfolgreicher Caterer bekannt, tritt nun als Vierter an, um zu bleiben.

Seit 1. Septemberist Kurt Hoffmann "am Herd"

„Nachdem hier fast ein halbes Jahr lang gar nichts geboten wurde, war interimsmäßig ein Schweizer Betreiber aktiv. Parallel dazu gab es eine Ausschreibung, die wir gewonnen haben. Mit 1. September haben wir das Restaurant übernommen und in kürzester Zeit 100 Prozent Zuwachs erzielt“, berichtet Hoffmann. Der Gastroprofi setzt hier genau wie in seinem Hauptlokal auf saisonale und regionale Produkte. Vor Ort sind mit Roman Pollak und Michael Fiegl zwei Köche sowie drei Küchenhilfen im Einsatz, um täglich zwei Menüs (davon eines vegetarisch) sowie ein Wok- oder Pastagericht zuzubereiten.

„Aktuell sind es 160 Portionen pro Tag, Tendenz steigend“, freut sich Hoffmann. Das Lokal ist auch für Gäste von außerhalb des Campus geöffnet. Als Zusatzanreiz dienen die günstigen Preise, die für Studenten noch einmal ermäßigt werden. Sämtliche Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. „Es läuft gut, in Summe habe ich in Tulln jetzt schon 25 Mitarbeiter und wir suchen laufend Gastronomieinteressierte, die jederzeit anfangen können“, so Hoffmann.