Allein das Bühnenbild mit riesigen glitzernden Kugeln ließ die über 550 Besucher des Danubiums Besonderes erwarten. Das Stad Konzert der Seer war nicht nur leise, die Mischung aus weihnachtlichem Gedankengut, Lebensfreude und rockigen Klängen machte den Konzertabend zum Erlebnis.

"Kerzen leiden an einem Burn-out"

„Das ist unbeschreiblich und unvergesslich mit euch in Tulln“, so Sabine Holzinger nach dem großen Jubel und Standing Ovations nach dem Konzert. Für Humoriges sorgte Seer-Boss Fred Jaklitsch mit seinem „Apple unser“, oder auch, dass Adventkerzen an einem Burnout leiden. Unter den großartigen Musikern befand sich auch der Tullner Gitarrist Thomas Eder.

Nach der Zugabe von einem gewaltigen „Wia a wilds Wasser“ ließen die Zuschauer die Seer nur schweren Herzens ziehen.