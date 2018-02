Österreich zählt neben Belgien und Luxemburg zu den letzten „europäischen Aschenbechern“. Die Aufhebung der 2015 beschlossenen Novelle des Tabakgesetzes durch die neue schwarz-blaue Regierung sorgt auch in Tulln für Diskussionen und Kritik bei Konsumenten, Gastronomen und Gästen.

Nach dem „Berliner Modell“ darf in Gaststätten weitergeraucht werden: in abgetrennten Räumlichkeiten, in Bars mit weniger als 75 Quadratmetern, sowie in Lokalen, in denen Minderjährigen der Zutritt nicht gestattet wird. „Raucherlokale“ müssen künftig im Eingangsbereich als solche gekennzeichnet werden.

70 Prozent wünschen sich rauchfreie Lokale

70 Prozent der Bevölkerung sind für eine rauchfreie Gastronomie. Auch jeder zweite Raucher ist für ein Rauchverbot. Das zeigt eine aktuelle von der Ärztekammer in Auftrag gegebene Umfrage. „Don’t smoke“ (deutsch: Raucht nicht) fordert daher das am Donnerstag anlaufende Volksbegehren. Ziel ist es, mit einem umfassenden Nichtraucherschutz, der ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einschließt, den eurpäischen Standard zu erreichen.