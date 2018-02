Auf Hochtouren laufen derzeit die Bauarbeiten im und um das Egon Schiele-Museum an der Donaulände. In exakt einem Monat – im Jahr des 100. Todestages des großen Künstlers – soll das Haus rundumerneuert und neu konzipiert (die NÖN berichtete bereits ausführlich) wieder seine Pforten öffnen.

Neben baulichen Maßnahmen (Spielplatz mit historischem Kinderspielzeug, Treppenschrägaufzüge, barrierefreie Sanitäranlage, etc.) wird auch Inhalt dieses musealen Kleinodes einer gründlichen Wandlung unterzogen. So wird in erster Linie der Mensch Egon Schiele im Mittelpunkt stehen.

Alessandra Comini auf den Spuren von Schiele

Einige Details verrieten Bürgermeister Peter Eisenschenk, Kurator Christian Bauer und Isabelle Blanc, die für das neue Konzept verantwortlich zeichnet, anlässlich einer Pressekonferenz im Minoritenkloster. „Alessandra Comini, Grand Dame der Schiele-Forschung, begleitet den Besucher während einer biographischen Reise durch die Lebensstationen des Künstlers“, beschreibt Bauer das Konzept, in dem auch einige Originalwerke vorgesehen ist.

Die Amerikanerin Alessandra Comini begab sich in den 60er-Jahren als junge Studentin und leidenschaftlicher Schiele-Fan auf die Spuren des Ausnahmekünstlers. Originalaufzeichnungen jener Gespräche, die sie während dieser Zeit mit Familienmitgliedern und Freunden von Egon Schiele geführt hat, werden in Tulln erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mikl-Leitner outet sich als "Fan seit der Jugend"

150.000 Euro für die Innenarbeiten werden von der NÖ Museums Betriebs GmbH, 180.000 Euro für die Außengestaltung von der Stadtgemeinde aufgebracht.

Als „Fan seit meiner Jugend“ outete sich auch Johanna Mikl-Leitner, die der Präsentation beiwohnte, und sprach von einem „Meilenstein“ in der Kulturlandschaft. „Bilder von Schiele hängen überall auf der Welt. Aber Tulln ist etwas ganz Besonderes“, so die Landeshauptfrau.