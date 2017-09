Der jüngste Eierskandal, der in manchen EU-Ländern herrscht und dessen Ursache dem giftige „Fipronil“ zugeschrieben wird, kann dem Jungunternehmer nichts anhaben. Stephan Marschall, 28 Jahre jung, verwendet in seiner neuen Hühnerfarm ausschließlich österreichische Desinfektionsmittel, die kein Fipronil enthalten. Regionalität ist in dem jungen Unternehmen nicht nur ein Schlagwort, es wird in allen Bereichen großgeschrieben.

Hühnerfarm als Jugendtraum

Marschall betont: „Unsere Junghennen kommen alle zu 100 Prozent aus Österreich und das Tierfutter kommt großteils aus eigenem Anbau.“ Stephan Marschall hat sich zwischen Oktober 2016 und Jänner 2017 mit dem Bau seiner eigenen Hühnerfarm einen Jugendtraum erfüllt.

Zurzeit leben 2.500 Hühner auf dem Gelände und im rund 500 m großen Stall. Dieser ist sogar mit einem Wintergarten ausgerüstet, durch welchen die Tiere auf das etwa 20.000 m große Freigelände kommen. Zwar ist Marschall derzeit noch hauptberuflich Elektriker und Zimmervermieter, kann aber bereits jetzt schon viele verkaufte Eier verzeichnen. Bei der Hühnerfarm, die sich in Langenschönbichl in der Nähe des Kreisverkehrs nach Pischelsdorf befindet, können schon jetzt 24 Stunden lang die täglich frischen Tullnerfelder Freilandeier gekauft werden. Auch bei den privaten Sparmärkten Blahuschek in Langenrohr und Augsthaler in Zwentendorf sowie dem Adeg Markt Steinböck in Michelhausen findet man die Tullnerfelder Freilandeier in den Regalen.