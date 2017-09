An der Donau entlang trieben drei Polen von 15. Oktober 2016 bis 17. Dezember 2016 ihr Unwesen. In Häfen in Tulln, Traismauer und Krems sowie in Wallsee und Mutterkirchen/Perg suchten sie nach hochpreisiger Beute und stahlen von abgestellten Booten 14 Außenbordmotoren. Bei fünf Booten scheiterten sie. In St. Pölten wird dem Trio nun der Prozess gemacht.

Container wurde ebenfalls geknackt

Laut Staatsanwaltschaft hatten es die Kriminellen aber nicht nur auf die Motoren abgesehen. Einen Container sollen sie in Stollhofen aufgebrochen habe und dort Elektrowerkzeug, eine Spielzeugeisenbahn, Schiffsschrauben, Scheinwerfer und einen Kühlschrank eingesackt haben. 45.000 Euro Schaden sollen die Polen insgesamt verursacht haben.

Weil einer der Angeklagten bei einem Diebstahl auch eine Küchenrolle mitgehen ließ und diese bei der Verrichtung der Notdurft verwendete, konnten Ermittler DNA-Spuren sichern.

„Glauben Sie, dass für Sie Türen offenstehen?“

Zwei in Wien lebende Polen - ein 26-jähriger Müllmann und ein 33-jähriger Hilfsarbeiter - wurden dann geschnappt. Für sie klickten im Mai die Handschellen. Der Dritte im Bunde - ein 43-jähriger Altreifenhändler - wurde aufgrund eines EU-Haftbefehls in Polen dingfest gemacht. Im Juni wurde er nach Österreich ausgeliefert.

Im Prozess geben die Polen Diebstahl zu, Einbruch streiten sie vehement ab. „Einer von uns hatte eine Zange mit, aber die war nicht zum Einbrechen“, will einer weismachen.

Darob fragt die Richterin: „Glauben Sie wirklich, dass für Sie alle Türen offenstehen und die Motoren herumliegen?“

Die Richterin spricht alle drei Angeklagten wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls schuldig und verhängt über die bislang Unbescholtenen je 18 Monate teilbedingte Strafe. Sechs Monate davon müssen die Polen im Gefängnis verbüßen (rechtskräftig).