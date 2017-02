Bisher wurden in Tulln insgesamt 270 Asylwerber betreut. Bürgermeister Eisenschenk lud zu einem Dankesabend.

Aktuell werden in Tulln in den fünf Containerdorf-Standorten 90 Asylwerber aus zehn verschiedenen Nationen betreut. Dazu kommen weitere 79 Personen in privaten Haushalten. Seit Gründung der Plattform Flüchtlingshilfe durch Bürgermeister Peter Eisenschenk und die Tullner Pfarren wurden insgesamt 270 Flüchtlinge betreut.

„Natürlich gibt es auch kulturelle Probleme zwischen den verschiedenen Nationen in den Containern. Der schönste Moment ist, wenn wieder einmal ein solches Problem überwunden ist und es eine spontane Zusammenkunft mit einem gemeinsamen Abendessen gibt.“

Nick Mortimore, Rotes Kreuz Tulln

„Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Es waren sehr intensive Monate, mit Höhen und Tiefen und sehr vielen schönen Momenten“, betonte Stefanie Jirgal, die als Moderatorin durch einen „Dankesabend“ für die zahlreichen Helfer und Ehrenamtlichen führte. Im Marathon sei man von der Ziellinie zwar noch weit entfernt: „Aber heute feiern wir ein Etappenziel.“

„Natürlich ist es schwierig, immer wieder von vorne anfangen zu müssen - und wir haben viele Analphabeten dabei. Aber erinnern Sie sich zurück: Wie lange hat es gedauert, bis Sie auf Englisch einen schönen Satz sagen konnten — und Deutsch zu lernen ist sehr viel schwieriger.“

Susanne Schimek, Volkshochschule Tulln

Wolfgang Apfelthaler und Alfred Lauber blickten für die Plattform Flüchtlingshilfe zurück, deren Hauptaufgabe in der Wohnungsbetreuung liegt, die aber auch bei Amtswegen hilft oder Ansprechstelle ist, wenn es gilt einen kurzfristigen finanziellen Engpass zu überbrücken. Nick Mortimore erinnerte an die große Herausforderung für das Rote Kreuz, die fünf Container Standorte aufzubauen. Eine Erfolgsgeschichte schreibt Andrea Neumann mit ihrem allsonntäglichen Begegnungscafé „Rosi“ (immer 15 Uhr im Rosenheim): „Persönliche Beziehungen aufzubauen ist wichtig und dort ganz einfach möglich, schauen Sie einfach vorbei.“

„Die Rendite bei diesem Projekt ist größer als bei jedem Wertpapier. Und wer von Ihnen hat schon Tränen in den Augen gehabt, bei einem Aktiengewinn? Sie alle sind vorausgegangen und so hat Tulln diese Herausforderung bewältigt.“

Bürgermeister Peter Eisenschenk

Immer für neue Ideen gut ist Evi Fehringer. 1.600 Menschen sind bei „Tulln hilft“ registriert. „Schön wäre es, wenn einige von ihnen Patenschaften für Räume in den Wohncontainern übernehmen würden.“