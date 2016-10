„The best exotic Marigold Hotel“ ist der Titel und zugleich Schauplatz des Theaterstückes, das am kommenden Wochenende in der Kunstwerkstatt aufgeführt wird.

Unter der Regie von Christian Pfeiffer schlüpfen die Akteure zum einen in die Rolle englischer Senioren, zum anderen spielen sie junge Inder. Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames großes Hotelprojekt.

Gespielt wird am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober um 20 Uhr sowie am Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Restkarten für dieses amüsante Theatererlebnis sind erhältlich in der Fahrschule Easy Drivers sowie unter office@kunstwerkstatt.at und 0699/155 55 381 (Uli Werzinger).

Der Eintritt beträgt 13 Euro, für KWT-Mitglieder zehn Euro. Und damit die Aufführung zu einem Erlebnis für alle Sinne wird, warten am Buffet duftende Speisen aus Indien auf hungrige Besucher.