Wie bereits am 1. Dezember 2016 berichtet wurde, hat am 1. Dezember 2016, gegen 07.00 Uhr, ein 11-jähriger Bub aus dem Bezirk Tulln mit einem Longboard einen Schutzweg in der Brückenstraße in Tulln an der Donau überquert. Aus dem Kreisverkehr Brückenstraße / Wilhelmstraße kommend soll sich ein Pkw genähert und vor dem Schutzweg angehalten haben. Das Fahrzeug soll dann beschleunigt und den 11-Jährigen dabei gerammt haben. Der 11-Jährige kam auf dem Gehsteig zu liegen. Der Fahrzeuglenker soll kurz ausgestiegen sein und bevor er die Fahrt fortsetzte dem Bub gesagt haben, dass er sich kurz hinsetzen soll. Der Pkw dürfte beim Wegfahren noch über das Longboard gefahren sein, das auf der Fahrbahn gelegen ist.

Der Schüler wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Landesklinikum Tulln gebracht.

Das Fahrzeug dürfte nach Angaben des Opfers einem VW Touran ähnlich sein und ist grau/silberfarben lackiert.

Beschreibung des unbekannten Fahrzeuglenkers:

ca. 55 – 60 Jahre, schlank, grau–weiße Haare;

bekleidet mit einer braunen Lederjacke;

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Tulln unter der Telefonnummer 059133-3280 oder jede andere Polizeiinspektion erbeten.