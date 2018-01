„Tulli Tulli“ heißt es wieder in der Faschingszeit. Der erste Höhepunkt findet auch im Jahr 2018 aufgrund der großen Nachfrage an zwei Tagen im Danubium statt. Die Sitzungen der Faschingsgilde, bei denen so manche Begebenheiten aus Tullner Alltag und Politik kräftig aufs Korn genommen werden, finden am Mittwoch, 24. und Donnerstag, 25. Jänner statt. Tickets sind bereits erhältlich (siehe untenstehende Infobox).

Die Protagonisten der Narrensitzung kennt ohnehin fast jeder: Uli Werzinger, D’ Lebarner und Heinrich Feketitsch sind wieder mit dabei. Musik, Akrobaten und Tänzer, wie die Rockin’ Devils und die LuckyLiners runden das Programm ab. Zwischendurch wird ein Moderatorenduo die Stimmung anheizen.

Im Rahmen der Sitzungen wird es auch heuer eine große Verlosung geben – einfach Eintrittskarte aufbewahren, denn jeder Besucher in faschingsgerechter Verkleidung ist damit teilnahmeberechtigt. Entsprechende Artikel und Accessoires gibt es am Stand zugunsten des Roten Kreuzes zu erwerben.

Die Preise können sich sehen lassen: Ein fünfgängiges Menü im Restaurant s’Pfandl für vier Personen, eine Sonderfahrt mit der MS Stadt Wien zur Sonnenwende für zwei Personen und ein Abo der Tulln Kultur im Danubium, ebenfalls für zwei Personen.

Gesucht: Gruppen für den Faschingsumzug

Am Faschingssamstag, 10. Februar 2018, rollt ab 14 Uhr wieder der Faschingsumzug durch die Straßen der Innenstadt. Die Stadtgemeinde nimmt ab sofort Anmeldungen von Gruppen auf www.tulln.at an renate.kaiblinger@tulln.gv.at (Formular) oder 02272/690-331 entgegen.