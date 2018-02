Ein Flug über den Kilimanjaro, mit 5.895 m die höchste Erhebung Afrikas im Nordosten von Tansania, vor 20 Jahren war Auslöser für eine Bergtour, die der 69-jährige Geflügelhofbetreiber Norbert Diglas jetzt realisierte. „Schon immer wollte ich einen hohen Berg besteigen, ohne Erfahrung in diesem Metier.“

Im Jänner landete Norbert Diglas am Kilimanjaro Airport. Was folgte waren sechs Tage voller Strapazen, aber auch Glücksmomente. Zuerst ging es vom Marangu Gate (1.860m) zur Mandara Hütte auf 2.720 m. Und Diglas berichtet jetzt nach seiner Rückkehr: „Am nächsten Tag brachen wir von der Mandara Hütte zu der auf 3.720 m gelegenen Horombo Hütte auf. Neun Stunden waren wir unter schwierigen Bedingungen unterwegs – Regen, kalte Temperatur und starke Steigungen.“

Jugendtraum wurde jetzt wahr

In der nächsten Etappe ging es zu den Zebra Rocks auf 4.000 m Höhe. Diese Tour wurde als einfach beschrieben. Doch enorm steiles Gelände verlangte alles ab. „Die Qual nahm kein Ende, als wir am nächsten Tag zur Kibo Hütte auf 4.703 m hochstiegen“, so Norbert Diglas. „Durch die dünne Luft konnten wir uns nur langsam fortbewegen.“

Den Aufstieg zum 5.895 m hohen Gipfel nahmen Diglas und sein Guide Brighton um 23.30 Uhr nachts nur mehr zu zweit in Angriff. 1.200 Höhenmeter galt es in einer Nacht zu bezwingen. „Mein Guide Brighton appellierte an meine geistige Stärke und pushte mich immer weiter“, erinnert sich der Feuersbrunner Gipfelbezwinger. Nach acht Stunden standen sie am Gilman’s Point (5.685 m). Guide Brighton packte Diglas bei seinem Ehrgeiz, auch noch den höchsten Punkt den Uhuru Peak (5.895 m) zu erklimmen.

Am Gipfel waren alle Qualen vergessen, der Kilimanjaro bezwungen. „Acht Stunden Hölle und plötzlich siehst du den Himmel. Die persönlichen Grenzen auszuloten war die Herausforderung“, so Diglas.