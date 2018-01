Eher ruhig verlief das Feuerwehrjahr 2017 in Kirchberg und bei der Feuerwache Mallon. Die Kameraden mussten zu 46 Einsätzen ausrücken, wobei neben vielen kleineren Anforderungen drei Menschenrettungen von besonderer Bedeutung waren.

„Vor allem bei dem schweren Verkehrsunfall in Winkl im Oktober ging es um Leben und Tod. Hier konnten alle ausgerückten Feuerwehrleute miteinander den Wert eines in jedem Dorf verankerten Florianiwesens unter Beweis stellen. Binnen Minuten waren trotz Wochentag ausreichend kompetente Kameraden zur Stelle“, so Kommandant Martin Freiberger-Scharl.

Dennoch bleibt das Personal die Hauptherausforderung in Kirchberg. Daher hat sich das Kommando im Vorjahr vorgenommen, sich noch aktiver auf die Suche nach Nachwuchs zu begeben. Das mehr als zufriedenstellende Resultat sind acht neue Feuerwehrmänner. Gleichzeitig bleibt der Auftrag für die Suche nach neuen Helfern.

Voller Einsatz bei den Kameraden

Insgesamt 43 Kameraden aus Kirchberg, Dörfl und Mallon lauschten den Ausführungen ihres Kommandos. Dieses konnte von zusammengezählt 6.763 Stunden an Leistungen für die Allgemeinheit berichten. Neben den Einsätzen und Übungen resultiert die Mehrzahl davon aus für die Öffentlichkeit „unsichtbaren“ Tätigkeiten, etwa in der Verwaltung und Instandhaltung der Gerätschaften.

Kommandant Freiberger-Scharl dankte den Kameraden für das Engagement im abgelaufenen Jahr, hob aber auch hervor, dass die Übungsbeteiligung weiterhin hoch sein müsse, damit der Wissensstand gehalten werden könne.

Für Zugskommandant Günther Brunhofer aus Mallon stand die weitere Integration seiner Wachekameraden ins Kirchberger Feuerwehrleben im Mittelpunkt. Unterabschnittskommandant Stefan Nimmervoll verwies auf die Notwendigkeit noch intensiver mit den anderen Feuerwehren der Gemeinde zusammen zu arbeiten, um stets rasche Hilfe gewährleisten zu können. Hier sei in den letzten Jahren schon viel gelungen.

Für die Gemeinde dankte Vizebürgermeister Erwin Mantler und sicherte weiterhin die größtmögliche Unterstützung der Marktgemeinde zu.

Auch Beförderungen wurden ausgesprochen: Markus Heiß zum Oberfeuerwehrmann und Paul Fitzka zum Löschmeister.