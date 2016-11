Anfang Dezember soll der Stadthaushalt für 2017 beschlossen werden. Bevor es so weit ist, gibt es gute Nachrichten in Sachen Finanzausgleich: Tulln wird die Einnahmen aus der für die Stadt so wichtigen Werbeabgabe nicht verlieren.

Dabei hatte diese schon vor drei Jahren mehr als nur gewackelt. NÖ-Gemeindebundpräsident Alfred Riedl hatte Bürgermeister Peter Eisenschenk gewarnt, dass eine Veränderung bei der Aufteilung eine radikale Verschlechterung für Tulln bringen würde. Eisenschenk konnte über den späteren Finanzstaatssekretär Jochen Danninger den ursprünglich angestrebten Beschluss im Ministerrat verhindern. Alleine dadurch flossen bis heute 5,7 Millionen Euro ins Tullner Budget.

„Als ich im Juni 2013 einen entscheidenden Beitrag gegen das vorzeitige Aus der Werbeabgabe für Tulln leisten konnte, war ich in erster Linie erleichtert“, sagt Eisenschenk heute. Er habe jedoch nicht geahnt, dass dies die entscheidende Weichenstellung für den Finanzausgleich 2016 sein werde.

Auch jetzt fällt die Abgabe nicht auf einen Schlag weg, es gibt eine Einschleifregelung: Für die kommenden Jahre erhält Tulln zwar nur die Hälfte der Erhöhung der Ertragsanteile, aber von einer höheren Basis ausgehend, was unterm Strich zahlreiche zusätzliche Millionen bedeutet.

