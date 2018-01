Großer Andrang beim FF-Ball in Hasendorf .

Die Kameraden der FF Hasendorf luden zum Ball ins Gasthaus Buchinger „Happy Pepi“. Kommandant Franz Mengl freute sich, zahlreiche Besucher begrüßen zu dürfen.

Neben der Verlosung fand auch heuer wieder die traditionelle Versteigerung statt, bei der Torten, prall gefüllte Geschenkkörbe und sogar eine Gartenbank an den Mann bzw. an die Frau gebracht wurden. Bei bester Stimmung wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt.