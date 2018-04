Ein Vergewaltigungsprozess rund um einen Vorfall in Tulln hatte österreichweit für Schlagzeilen gesorgt. Aber wie ergeht es der Mehrheit der Flüchtlinge, die sich unauffällig verhält und nichts anderes will, als in Frieden ein „normales Leben“ zu leben?

Die NÖN hakte nach, und zwar bei Hemma Niedl von der Initiative Grenzenlos Tulln. „Begonnen hat alles in der Notschlafstelle im Dusika Stadion in Wien“, erinnert sich Niedl an ihr erstes Engagement in Sachen Flüchtlingshilfe. Als dann Anfang 2016 auch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft in Langenlebarn ein kleines Containerdorf aufgestellt wurde, lief die Betreuung in Tulln an.

Hemma Niedl gründete gemeinsam mit Franziska Dzugan die Initiative Grenzenlos. | NOEN

Bekannt wurde „Grenzenlos“ vor allem durch die sehr aktive Laufgruppe mit Aushängeschild Jakob Mehamad. Niedl dazu: „Als ich ihn das erste Mal in Langenlebarn sah, wusste ich: Dieser Mann muss laufen!“ Kurze Zeit später absolvierte Mehamad mit geborgtem Dress und geborgten Laufschuhen im Vorfeld des Wien Marathons seinen ersten Zehn-Kilometer-Wettkampf und erlief auf Anhieb Platz zehn. Mittlerweile siegte er beim Höfelauf in Langenschönbichl und beim Rosenarcadelauf in Tulln, belegte beim Wachau Marathon „hinter Kenia“ Platz 12. Aktuell sind bei Grenzenlos 18 Läufer aktiv, im Wintertraining waren es 12. Unterstützt wird Niedl von Co-Coach Franziska Dzugan.

Arbeiten nicht erlaubt, Zukunft ungewiss

Jakob Mehamad war gemeinsam mit seiner Frau vor mehr als zwei Jahren aus dem Sudan geflüchtet. Mittlerweile haben die beiden zwei in Tulln geborene Kinder, mit denen sie nach wie vor im Container in Langenlebarn leben. Ahmad ist zwei Jahre, seine kleine Schwester Tala erst vier Monate alt. In seiner Heimat war Mehamad Automechaniker, ein Beruf, den er nur zu gerne auch in Österreich ausüben würde, aber noch nicht darf. Noch immer steht nicht fest, ob er mit seiner kleinen Familie bleiben kann.

Ähnlich ergeht es Sayed Sherzad, der aus Afghanistan nach Tulln kam. „Ich habe Österreich von Anfang an als gutes Land empfunden. Es ist wunderschön und man hat so viele Möglichkeiten, sein Leben selbst zu gestalten und zu verwalten“, zeigt sich der IT-Fachmann und Dolmetsch begeistert. In seiner ehemaligen Heimat war er im Innenministerium tätig gewesen, ernsthafte Bedrohungen standen an der Tagesordnung. Seine Familie flüchtete nach Pakistan, wo sich seine Mutter als Frauenrechtlerin engagiert.

Auch Sayed Sherzad würde gerne arbeiten, darf aber noch nicht. Ein Lichtblick für ihn: Nicht zuletzt dank seiner hervorragenden Englisch-Kenntnisse wurde er an der WU Wien angenommen und studiert vorläufig dort.

Ein weiterer Grenzenlos-Schützling ist Hussein Mohamad. Er stammt ursprünglich aus Palästina und wuchs in Syrien auf. „Schon meine Großeltern waren vor dem Krieg geflüchtet, ich hatte dort nie eine Staatsbürgerschaft“, berichtet Mohamad, „wo ich bin, da ist mein Land.“ Er wurde als Flüchtling anerkannt, arbeitete als Kellner in Wien und absolviert jetzt eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Nach Bombenangriffen in Syrien hatte er häufig bei Bergungsarbeiten geholfen. „Ich habe viele schlimme Dinge gesehen. Das ist meine Motivation zum Roten Kreuz zu gehen - ich will helfen können“, betont Hussein Mohamad.

Kein Macho-Gehabe und Respekt vor Frauen

Sich gegenseitig zu helfen ist zentraler Bestandteil bei Grenzenlos, wo viele Freundschaften entstanden. „Wir waren schon bis zu sieben Nationen in der Gruppe und alles funktioniert problemlos“, berichtet Hemma Niedl, „es gibt keinerlei Macho-Gehabe, alle sind extrem höflich und zuvorkommend, der Umgang mit Frauen ist stets respektvoll.“

Und wie erging es der Initiative in Zusammenhang mit dem schrecklichen Vergewaltigungsvorfall? „Die Burschen waren verzweifelt. Sie schämten sich, obwohl sie ja gar nichts dafür konnten“, erinnert sich Niedl. Aber im Gegensatz zu vielen Postings in „sozialen“ Medien gab es im realen Tulln keine Pauschalverurteilung. „Im Gegenteil: Die Leute haben uns sogar beruhigt und gesagt: Ihr könnt ja nichts dafür“, sagt Sayed Sherzad.

Aktuell betreut das Rote Kreuz in Tulln und Umgebung übrigens nur noch 29 Asylwerber. Auch die Container-Standorte in Langenlebarn und bei den Pfarren Tulln St. Severin und St. Stephan stehen vor der Auflösung.