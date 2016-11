Organisatorin des Atzenbrugger Advent Edith Mandl begrüßte am Freitag des ersten Adventwochenendes alle anwesenden Gäste. Der Atzenbrugger Advent zeigte sich nicht nur in der Kulinarik und Handwerkkunst sehr vielfältig, auch kulturell wurde einiges geboten.

Neben einer Krippenausstellung und verschiedensten Basteielen wurde auch viel zur Unterhaltung geboten. „Musik ist bei so einer Veranstaltung wichtig und ich bin stolz, dass in unserer Gemeinde so viele Künstler beheimatet sind“, so Mandl. Der Familiendreigesang Knöpfl, der Kirchenchor Heiligeneich, die Musikgruppe Carmina Animae sowie der Bäuerinnenchor verzauberten mit ihrer weihnachtlichen Musik die Schlosskapelle.

Für die kleinen Gäste wurde eine Märchenfee vom Christkind geschickt um ihnen Geschichten aus der Weihnachtszeit zu erzählen. Jeden Abend sorgte ein Ensemble der Blasmusik Heiligeneich für einen stimmungsvollen Ausklang mit traditioneller Weihnachtsmusik. Alfred Riedl eröffnete den Atzenbrugger Advent.

„Ich freue mich jedes Mal auf diese Veranstaltung. Alles ist stimmig. Wenn man hier ist, bemerkt man, dass das Innehalten im täglichen Trott wichtig ist.“, so Riedl. „Ich wünsche mir, dass alle Gäste diese wunderbare Stimmung mit nach Hause nehmen.“