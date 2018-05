Eine etwa 40-jährige Frau erstattete in der Nacht auf Sonntag, 13. Mai Anzeige wegen Vergewaltigung nach einem Heurigenbesuch. Die Frau gab an, einen „Filmriss“ gehabt zu haben, sie könne sich an nichts mehr erinnern. Außer, dass sie nackt im Bett in einer fremden Wohnung (laut Polizei im Tullner Stadtgebiet) zu sich gekommen wäre, sich angezogen und anschließend die Wohnung verlassen hätte. Das mutmaßliche Opfer sagte der Polizei gegenüber aus, sie habe Männer wahrgenommen, die sich in einer arabisch klingenden Sprache unterhalten hätten. Auch eine Frau könnte dabei gewesen sein. Der Fall ging an die Staatsanwaltschaft St. Pölten, die eine Untersuchung im Krankenhaus anordnete. Der stimmte die 40-Jährige nach anfänglicher Weigerung schlussendlich zu. Ergebnisse werden in den nächsten Tage erwartet. Dann wird man vielleicht auch wissen, ob die Frau durch Alkohol oder K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt war. Staatsanwalt Leopold Bien versichert: „Wir ermitteln auf Hochtouren.“