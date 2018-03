Und wieder zaubern sich die Star-Köche des Bezirks Tulln mit ihren kulinarischen Meisterleistungen an die Spitze und bieten Feinschmeckern und Weinkennern Gaumenspiele vom Feinsten.

Toni Mörwalderfreut imHerzen derWeinbauregionWagram mitklassischer Haute-Cuisine mit modernem Touch.Im luxuriösen Mörwald-Gourmet-Tempelgeht esum Art de Vivre statt High-Tech-Molekularküche:„International ja, aber so, dass man erkennt, wo man ist und isst“. | NOEN

Multitalent Toni Mörwald - bekannt von der Dinner-Show „Palazzo“ im Wiener Spiegelpalast zeigt im Gourmetbereich seines im Herzen der Weinbauregion Wagram gelegenen „Instituts“, was gelebte Genusskultur in der High-End-Kulinarik bedeutet: Elegantes Ambiente, tolle Performance und eine beeindruckende Weinkarte (2000 Weine!) lassen ihn an die Spitze aufrücken. „Eine natürliche, frische Küche, feine Nuancen und tiefgründige Gewürze, denn der Gast will etwas spüren“.

Haute Cousine und perfekte Regionalküche

Der Floh in Langelebarn bietet klassisch-traditionelle Wirtshausküche vom Feinsten. „Kult“, urteilt der Falstaff, „Ehrlichkeit und Respekt vor Menschen, Tieren und den verwendeten Produkten“, sagt Küchenchef und Hobbybauer Josef Floh, „das spürt der Gast. Dazu echte Leidenschaft und Freude am Kreieren“. Das Ergebnis: Fine-Dining mit Bodenhaftung und eine Weinkarte, die die maximale Punktezahl erreicht. Und am Sonntag fordert der Floh in der VOX-Sendung „Kitchen Impossible“ weitere Sterneköche zum Wettbewerb.

Der Familienbetrieb Gut Oberstockstall feiert 30-jähriges Jubiläum und erhält 10 von 10 Punkten für das Guts-Ambiente. Die Salomon´sche Küche ist moderne Landhausküche, unbeschwert und saisonal, mit Zutaten vom eigenen Hof.

Über das Gasthaus Sodoma in Tulln resümmiert der Falstaff: „So geht Wirtshaus“: perfekte Regionalküche im gutbürgerlichem Ambiente der Schankstube der Familie Sodoma. Passend: Hier geht es auch ohne Website.

Das Gegenstück dazu ist das Wolf in Langenlebarn; die zweite Top-Adresse in Langenlebarn. Gehobene Landhausküche at it´s best, mal klassisch, mal kreativ. Geschmackvolles, neues Design in verschieden gestalteten Räumen und Musik ergeben Genuss für alle Sinne. Im März lockt eine Lesung mit Schauspieler Wolfgang Böck.

Das hoch im Grünen gelegene Berghotel Tulbingerkogel bietet neben Weitblick auch historische Events mit kulinarischen Zeitreisen in die Vergangenheit. Ausgezeichnet für traditionelle Küche und exzellente Weine.