Das bereits am ersten Tag sehr gut besuchte Adventdorf am Tullner Hauptplatz wurde von Bürgermeister Peter Eisenschenk eröffnet. Lisa Koloseus sorgte mit Weihnachtsliedern für die richtige Stimmung.

Die 14,5 Meter hohe Fichte vor der Bezirkshauptmannschaft stammt aus Langenlebarn und strahlt mit unzähligen Lichtern über den ganzen Platz.

Ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen bieten das Adventdorf und die umliegenden Locations, wie z.B. der „Bezaubermarkt“ im Atrium, am 3. und 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Der ARTvent in der Kunstwerkstatt findet ebenfalls an diesem Wochenende statt.

Der traditionelle „Tullner Advent“ in der Minoritenkirche kann am Samstag, 3. Dezember besucht werden. Infos: www.tulln.at/Veranstaltungen.