Das renommierte schwedische Feinschmeckermagazin „Allt om mat“ kürte das österreichische Familienweingut Leth aus Fels am Wagram zum „Weingut des Jahres 2016“. Eine beeindruckende Auszeichnung für den Betrieb, aber auch für das Weinland Österreich.

Einmal im Jahr kürt das schwedische Magazin für Genießer „Allt om mat“ das „Weingut des Jahres“ und verleiht dafür das „Goldene Glas“. Dieses Jahr ging der Sieg an das Familienweingut Leth aus Fels am Wagram.

Besondere Auszeichnung aus Schweden

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Gerade Schweden ist aufgrund der Monopolbestimmungen ein Markt mit sehr großen Herausforderungen“, berichtet Franz Leth. „Man muss sich Jahr für Jahr aufs Neue beweisen und stetig höchste Qualität bieten. Wir sind daher sehr stolz, dass unsere Anstrengungen nun mit diesem Preis gewürdigt werden“.

Die Auszeichnung erfolgt aufgrund der Auswahl einer Fachjury von schwedischen Weinjournalisten und gilt als äußerst renommierter Preis. Das Weingut Leth ist in Schweden mit den heimischen Paradesorten Grüner Veltliner und Riesling vertreten. „Die Ehre für diesen Preis gilt sicherlich auch dem Weinland Österreich, das sich in den vergangenen Jahren international ganz ausgezeichnet entwickelt hat. Der österreichische Wein wird in vielen Ländern vom Geheimtipp zum Must, daran sind immer mehr Protagonisten beteiligt“, freut sich Franz Leth.