GrafenwÃ¶rth

Noch vor Baubeginn sorgt der Neubau eines Kindergartens am Sportplatz zwischen dem Veranstaltungsstadel und dem Vereinshaus des örtlichen Pensionistenverbandes in Grafenwörth für Aufregung. Nun soll die Bevölkerung befragt werden und wird daher an die Wahlurne gebeten.

Der Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für eine Volksbefragung aus. Auch für den Antrag von Bürgermeister Alfred Riedl, dass eine mindestens 60-prozentige Wahlbeteiligung unbedingt erforderlich ist.

Mehr dazu lesen Sie in der Printausgabe der Tullner NÖN.