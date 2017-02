GrafenwÃ¶rth

Winterwetter: Feuerwehr musste Auto auf S5 bergen .

Die schwierigen Wetterverhältnisse am Dienstagnachmittag führten zu einem Einsatz der Feuerwehr Grafenwörth: An der S5 Richtung Krems zwischen Grafenwörth und Jettsdorf war ein PKW-Lenker ins Schleudern geraten und in den Straßengraben gerutscht.