Das Projekt „Dichter? Mach dir einen Reim auf Dichte und Aggregatzustände“ der Technologykids biegt in die Zielgerade ein, aber nicht ohne ein Grande Finale. In der Langen Nacht der Forschung (Freitag, 13. April) zeigen die Schüler der Volksschulen Tulln, St. Andrä-Wördern, Sieghartskirchen und der NMS Sieghartskirchen und Tulln sowie die Kinder des Kindergartens Tulln ihre beachtlichen Forschungsergebnisse.

Das war ganz offensichtlich eine sehr lehrreiche aber auch spannende Saison für die Technologykids. Mit den Themen Schleim, Eis und Kristalle haben sie sich beschäftigt und nun zeigen sie, ganz im Stil von Wissenschaftlern, ihre Ergebnisse auf Postern sowie an Anschauungsobjekten und Mitmachstationen.

Diese kamen durch Exkursionen in Zusammenarbeit mit den Universiäten am Campus Tulln sowie den Firmen Agrana und Lithoz zustande. Schulklassen und Kindergärten ist es durch Unterstützung der Stadtgemeinde Tulln und der Industriellenvereinigung möglich, Kinder in Kontakt mit naturwissenschaftlicher Forschung kommen zu lassen.