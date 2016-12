In einem Nebensatz im Pressegespräch zum Voranschlag 2017 bemerkte Vizebürgermeister Harald Schinnerl zum Thema Betriebsansiedelungen beiläufig: „Und wir bekommen ein neues Kino mit fünf Sälen.“

Details dazu verrät Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Ja, das Projekt ist so gut wie fix, der Vertrag soll am Mittwoch, 7. Dezember, im Gemeinderat beschlossen werden.“ Der neue Filmpalast soll direkt am Kreisverkehr an der Langenlebarner Straße (neben der Landesfeuerwehrschule) errichtet werden. Geplant sind vorerst fünf Säle (mit der Möglichkeit später auf sechs zu erweitern) und ein Gastronomie-Bereich. Die Errichter/Betreiber stammen aus Oberösterreich.

