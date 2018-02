„Essen und Musik gehören einfach zusammen!“ Andi Santner, Küchenchef im Lösshof, kommt ins Schwärmen, wenn er von der aktuellen Ausstellung im Großriedenthaler Dorfwirtshaus berichtet.

Johannes Mayer wohnt unmittelbar neben dem Lösshof und arbeitet hier auch seit einiger Zeit. Er ist Meister für Streich- und Zupfinstrumente – darüber hat die NÖN vor mehr als einem Jahr ausführlich berichtet.

Aktuell stellt Johannes Mayer eine Auswahl seiner Exponate im Wirtshaus aus. Restaurierte Geigen, aber auch in Bau befindliche Instrumente, Skizzen und Informationen zu den Streichinstrumenten.

Instrumentenbauer ist ein echtes Multitalent

„Mit dem Schnitzel kommen vermutlich dann immer gleich ein paar Infos über Geige und Co serviert“, lacht Andi Santner, der das Handwerk seines Nachbarn und Mitarbeiters ebenso bewundert wie zahlreiche Gäste. „Eigentlich hätte ich nie gedacht, dass das Interesse an Streichinstrumenten so groß ist“, freut sich Johannes Mayer.

In nächster Zeit hat der Meister des Streichinstrumentenbaus viel vor. Er möchte sich selbstständig machen, an der Einrichtung einer eigenen Werkstatt arbeitet Johannes Mayer bereits.

„Bis es soweit ist wird aber noch einige Zeit vergehen“, verrät der Instrumentenbaumeister. Vorerst wird seine Tätigkeit in der Wirtsstube also im Vordergrund stehen.