Ein Großprojekt schlägt sich im Außerordentlichen Haushalt der Gemeinde für 2018 massiv zu Buche: Die Wasserversorgung wurde mit 680.000 Euro veranschlagt, was mehr als die Hälfte des a.o. Budgets bedeutet.

Der Gemeindehaushalt 2018 wurde im Gemeinderat einstimmig „abgesegnet“. Auf Wunsch der SPÖ-Fraktion gab es im Vorfeld der Sitzung informelle Budgetgespräche zwischen Bürgermeister Franz Schneider und Oppositionschef Jürgen Kneissl.

Was die Wasserversorgung für die Ortsgemeinde Ottenthal betrifft, so ist dieses Projekt bereits auf Schiene. Eine Verbindungsleitung von Großriedenthal nach Ottenthal wurde verlegt, um die Wasserversorgung in Ottenthal sicherstellen zu können.

Neuer Tiefenbrunnen für Wasserversorgung

An einem neuen Tiefbrunnen zur Verbesserung der Wasserversorgung wird in Großriedenthal bereits gearbeitet. Rund 130 m tief soll dieser Brunnen werden. Das hier geförderte Trinkwasser wird zum Hochbehälter gepumpt. Da diese Anlage höher als die Ortsgemeinde Neudegg liegt, könnte im Notfall auch dort Großriedenthaler Wasser geliefert werden.

„Wir müssen entsprechend Vorsorge treffen“, so Bürgermeister Franz Schneider, denn in Neudegg verfügt die dort tätige private Wassergenossenschaft nur über einen einzigen Tiefbrunnen.

Auf die Gemeinde kommen durch die Wasserversorgung einige finanzielle Belastungen zu. So ist auch die Aufnahme eines Darlehens von knapp 700.000 Euro vorgesehen.

Auch die Sanierung der Melkerstraße und des Waschplatzes in Großriedenthal sind geplant. Damit wird dieser Bereich auch endlich staubfrei gemacht.