GroÃŸriedenthal , Wien

Er wurde am 6. Februar 1947 in Großriedenthal geboren, war nach dem Universitätsstudium (Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte) zunächst freier Mitarbeiter bei verschiedenen Tageszeitungen, Wochenzeitschriften und im ORF, ab 1983 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der MA 9 bis zur Pensionierung 2007: Anton Mantler, der seit zehn Jahren seine literarische Tätigkeit vermehrt aufgenommen hat.

„Schreiben dient u.a. dem Zweck, meinem Leben Sinn und Ausrichtung zu geben. Es geht mir selbst und für mein Lesepublikum vor allem darum, auf anspruchsvolle Weise unterhaltsam und aufklärerisch zu sein“, sagt der seit vielen Jahren in Wien wohnhafte Essayist und Poet über sich selbst.

Anton Mantler verfasste u.a. „Adolf Bäuerle und das Alt-Wiener Volksstück. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung“ (1984), „Ferdinand Raimund und die Nachwelt. Katalog zu gleichnamigen Ausstellung“ (1986), „Hanswurst und das Zaubertheater. Von Stranitzky zu Raimund“ (1990), „Paul Hörbiger/Hans Moser. Zwei Wiener Legenden“ (1994). 200ß4 erschienen seine Gedichte „Wege-Zeichen“. Mantlers Gedichte wollen Wege in eine innere Landschaft weisen. Mancher Blick ist ironisch, sarkastisch oder auch sozialkritisch.