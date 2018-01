Dramatische Minuten am Freitag beim Seniorenball in Großweikersdorf! Ein Ball-Besucher brach regungslos zusammen, die zwei anwesenden Mitarbeiter und ausgebildeten Rettungssanitäter Christoph Firnkranz und Axel Verdianu zögerten aber keine Sekunde – sie begannen unverzüglich mit der Herzdruckmassage und alarmierten den Notruf 144.

Ein öffentlich zugänglicher Defibrillator, der erst rund einen Monat zuvor von der Jugend Großweikersdorf an die Gemeinde gespendet worden war, leistete bei der Rettung des Manns wertvolle Dienste. So sind sich Tobias Piskula und Klaus Geiger von der Jugend Großweikersdorf einig: „Unser Ziel ist es, dass wir mit den Einnahmen unserer Veranstaltungen auch einen wertvollen Beitrag für die Bevölkerung leisten können. Das der von uns – erst kürzlich – gespendete Defibrillator so schnell bei der Rettung eines Menschenlebens zum Zug kam, zeigt uns am richtigen Weg zu sein!“

Der einsatzbereite Defi im Foyer der Raika Großweikersdorf. | Jugend Großweikersdorf

Auch der zuständige Jugendgemeinderat Marco Neymayer meint stolz: „Durch den öffentlich zugänglichen Defibrillator und das couragierte Eingreifen der anwesenden Ersthelfer, war von der ersten Minute eine optimale Rettungskette im Gang. Die Jugend Großweikersdorf hat mit ihrer Spende einen wesentlichen Beitrag geleistet, Niederösterreich wieder ein Stück herzsicherer zu machen!“

Bürgermeister Alois Zetsch und Notruf NÖ-Leitstellenleiter Florian Hinteregger hoben die Bedeutung des Defibrillators für die Sicherheit in Großweikersdorf hervor und zeigten sich am Sonntag (nur zwei Tage nach der Rettungsaktion) im Rahmen der Jahrehauptversammlung des Vereins dankbar für die Initiative des Jugendvereins sowie das beherzte Eingreifen der Ersthelfer.

"Die besten Wünsche für eine vollständige und rasche Genesung gelten dem zusammengebrochenem Besucher, welcher sich auf dem Wege der Besserung befindet. Ein Lob gilt auch den Einsatzkräften des Roten Kreuzes welche schnell zur Stelle waren und in gewohnter Professionalität gehandelt haben!", vermeldete eine Aussendung von Notruf NÖ am Montagabend.

Den nächsten Defibrillator in der eigenen Umgebung findet man unter www.definetzwerk.at !