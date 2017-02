Die „Natur im Garten“-Delegation war zu Besuch bei der „Internationalen Grünen Woche“ in Berlin. Die Messe für Ernährungs-, Landwirtschaft und Gartenbau lockt jährlich knapp 500.000 Besucher.

„Der Erfahrungsaustausch mit hochrangigen Experten und politischen Entscheidungsträgern ist sehr wichtig, um die Idee des ökologischen Gärtnerns über die niederösterreichischen Landesgrenzen hinauszutragen“, freut sich Christian Rädler, Obmann des Vereins „Natur im Garten“.

Die Delegation nahm außerdem an Führungen durch den botanischen Garten und den Park am Gleisdreieck teil. Bürgermeister Peter Eisenschenk und Geschäftsführer der Garten Tulln Franz Gruber führten ein Arbeitsgespräch hinsichtlich einer Kooperation der NÖ Landesgartenschau mit dem bayrischen Landwirtschafts- und Gartenbauminister Helmut Brunner. „Im Frühjahr werden wir weitere Details fixieren“, will Eisenschenk noch nicht zu viel verraten.