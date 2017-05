Wissenschaft muss nicht trocken und langweilig sein, sie kann auch sehr unterhaltsam und spannend vermittelt werden. Dass diese Erkenntnis einem immer größeren Publikum zu Teil wird, ist maßgeblicher Verdienst der Science Busters. Genau die kommen am Donnerstag, 11. Mai, mit ihrem Programm „Winter is coming - die Wissenschaft von Game of Thrones“ ins Danubium.

Gemeinsam mit dem Kabarettisten Martin Puntigam (als Master of Ceremony) wenden sich Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher, Molekularbiologe Martin Moder und Astronom Florian Freistetter der Wissenschaft der erfolgreichen Fantasy-Serie, die ein Millionen-Publikum begeistert, zu.

Seltsame Phänomene und Foltermethoden

Und wenn man mit Game of Thrones nichts am Hut hat? „Das macht gar nichts! Es geht darum, wissenschaftlich abzuklopfen ob gewisse Dinge, wie etwa ein seltsames Jahreszeitenphänomen oder Foltermethoden wie Amputationen, in der Realität funktionieren würden“, sagt Elisabeth Oberzaucher. Sie selbst hat mit der Serie auch eher wenig am Hut: „Martin Freistetter ist hier unser Streber, er hat alles gelesen und alles gesehen und ist ein richtiger Fan.“

Als Verhaltensbiologin beschäftigt sich Oberzaucher sehr intensiv mit Mensch-Umwelt-Beziehungen im Licht der Evolutionsgeschichte. „Der Mensch ist ja in der Savanne Ostafrikas entstanden, für diese Gegend haben wir das biologische Rüstzeug. Sie hat aber mit unseren heutigen Städten sehr wenig gemeinsam“, erklärt die Wissenschafterin. Sie sucht nun Antworten, was wir tun können, damit es uns trotzdem gut geht. Zum Beispiel? „Wenn wir schon in der Gartenstadt Tulln sind … nehmen wir Grünelemente“, führt Oberzaucher aus, „dem Grün Raum zu geben, ist eine sehr gute Idee, weil es Stress messbar reduziert.“ Ähnlich verhalte es sich mit der Territorialität: Man sollte den Menschen Räume (zurück-)geben.

Begonnen haben die Science Busters mit dem legendären Duo Oberhummer-Gruber in der Physik, mittlerweile sind sie wissenschaftlich breit aufgestellt. „Das ist großartig und spannend, weil wir unterschiedlichste Zugänge haben“, betont Oberzaucher, „interdisziplinäres Arbeiten, das ist die Zukunft der Wissenschaft, und die steht quasi bei uns auf der Bühne.“ Über allem steht nach wie vor der Science Busters-Slogan: „Wer nichts weiß, muss alles glauben“. „Das ist es, was wir unserem Publikum vermitteln wollen, dass man Dinge hinterfragen und nicht nur aufs Bauchgefühl vertrauen soll. Man soll nicht alles glauben, was man denkt. Das ist die größte Falle, in die man tappen kann.“

Für Schnellentschlossene gibt es noch Karten im Vorverkauf oder an der Abendkassa. Außerdem verlosen E&A und die NÖN 3x2 Karten. Wer am Donnerstag, 11. Mai, um 9.30 Uhr 02272/64661 anruft, hat vielleicht schon gewonnen.