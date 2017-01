Zur ersten großen Hausbau Messe zu Beginn der Saison, der „HausBau und EnergieSparen Tulln“ strömten 23.916 Besuche aus nah und fern. „Hier ist alles an einem Ort mit 350 Ausstellern und einer ordentlichen Palette an Information“, zeigte sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner von der Organisation begeistert und spicht von einem „wichtigen Multiplikator für Trends“. Resümierend fügte sie hinzu: „Ich bin früher von Messe zu Messe gepilgert, hier findet man alles an einem Ort.“

"Wichtiger Multiplikator für Trends"

Auf mehr als 20.000 m² Ausstellungsfläche präsentierten Fachaussteller aus Österreich, Deutschland, Ungarn und Tschechien die Bereiche Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik sowie erstmals in Österreich die Sonderschau „Designwald der NÖ Tischler“.

Messe-Geschäftsführer Wolfgang Strasser betonte, dass als Zielgruppe auch Jüngere angesprochen werden. „72 Prozent der Besucher haben ein konkretes Projekt und suchen kompetente Beratung.“

„300.000 Besucher pilgern jährlich zu den Tullner Messen. Das ist in der Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, freute sich Vizebürgermeister Harald Schinnerl über die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Tulln.