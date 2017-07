Der Tullner Arzt Karl Diehl ist begeisterter Motorradfahrer. Dies alleine wäre noch keine Schlagzeile wert, doch mit seinen „Health Angels“ vollbringt er Jahr für Jahr kleine Wunder und das zugunsten der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Dass das alles im Rahmen eines Motorrad-Ausfluges geschieht, macht das ganze natürlich umso spannender.

Vor einigen Jahren hat Karl Diehl beim „Toy Run“ mitgemacht. Dabei sammeln Motorradfahrer im Zuge einer Ausfahrt Geld- und Sachspenden für Kinder. Das wollte Diehl auch machen. Als er eines Abends vor dem Fernseher saß, kam die zündende Idee für einen Namen zur Veranstaltung. „Health Angels“, in Anlehnung an den Motorrad- und Rockerclub Hells Angels, sollte es werden. Wie passend, schließlich ist Diehl Urologe in Tulln. „Ich hab‘ mir gedacht, der Name ist so gut, da muss man was daraus machen“, erinnert er sich.

Die Idee für den Namen kam beim Fernsehen

Schnell waren Bekannte und Freunde gefunden, und der ersten karitativen Ausfahrt stand nichts mehr im Weg. Jeden letzten Samstag im Juni ist es seither so weit, die „Gesundheits-Engel“ schwingen sich auf ihre heißen Öfen und brausen los. „Nach über 30 Jahren leidenschaftlicher, ärztlicher Tätigkeit ist es schön, auch Dinge auf anderen Wegen bewirken zu können, um damit weniger privilegierten Menschen zu helfen“, sagte Diehl vor der Abfahrt.

Die Teilnehmer sammelten insgesamt genug Geld, um heuer gleich zwei Projekte zu unterstützen. Zum einen wurde für eine Flüchtlingsfamilie aus Gablitz Geld für eine Waschmaschine zur Verfügung gestellt und an die Firma Amber Med ging ein Computerdrucker.

„Über die ehemalige Kollegin Christl Seibt bin ich zur Flüchtlingshilfe Gablitz gekommen. Sie hat mir oft von dem Projekt erzählt“, ist Diehl Feuer und Flamme für das Projekt.

Infos und Bilder zur Ausfahrt der Health Angels auch unter: https://arminonbike.com