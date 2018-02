Seit 1958 finden in der Gemeinde Atzenbrugg jährlich Veranstaltungen zu Ehren der Bildung und Kultur statt. Was früher noch unter Bildungswoche bekannt war, nennt sich seit 2012 Atzenbrugger Kulturtage.

Es ist eine beträchtliche Leistung 60 Jahre lang der Bevölkerung Bildung und Kultur in verschiedensten Facetten so anzubieten, dass es gerne angenommen wird.

Unter der Leitung von Susanne Haidegger findet auch heuer wieder eine Kulturwoche statt. Wie gewohnt liegt der Schwerpunkt auf Reiseberichten, doch auch ein Theaterstück, das zuvor nicht geprobt wird, soll stattfinden. „Wichtig ist die Mischung aus - gut bekannt und Neueinsteiger sowie Leute aus der Gemeinde und auch Fremde“, erzählt Haidegger. Die NMS-Direktorin beobachtet vor ihrer Auswahl das ganze Jahr über die Kulturszene. Doch suchen muss das Bildungswerk, welches sich seit 2015 „Bildung hat Wert“ (BhW) nennt, schon lange nicht mehr. „Je bekannter wir werden, umso öfter kommt es vor, dass sich Künstler, Fotografen, Reisende mit ihrem Angebot an uns wenden“, so Haidegger.

„Vom Baltikum über die Steinzeit bis Afrika“

Das aktuelle Programm kann sich sehen lassen. Redaktionsmitglied Maria Knöpfl schreibt nicht nur für die NÖN, sie reist auch jährlich alleine kilometerweit mit ihrem Fahrrad. Mit Bildern, Musik und kurzweiligen Anekdoten schildert sie am Montag ihre Erlebnisse auf einer etwas abenteuerlichen Radtour durch das Baltikum.

„Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, ich würde es nicht glauben, dass Menschen heute noch so leben wie in der Steinzeit“, erzählt Helmut Pichler. Der Gosauer berichtet am Dienstag von seiner Reise in entlegene Regionen Neuguineas.

Einen improvisierten Abend erlebt die Kulturwoche am Mittwoch im Festsaal der NMS. Gerit Scholz spielt mit Quintessenz ein Theater, ohne das Stück vorher geprobt zu haben.

Bevor Julia Heneis unter dem BhW-Schwerpunkt „Leben mit unserer Erde“ am Freitag ihre Erfahrungen abseits des Tourismus schildert, findet ein Informationsabend für neu zugezogene Gemeindebürger statt. Der Donnerstag soll im Zeichen der Marktgemeinde stehen. Ansässige Institutionen und Vereine stellen sich den neu Zugezogenen vor. Selbstverständlich sind auch alteingesessene Interessierte eingeladen, sich über das bestehende Angebot zu informieren.