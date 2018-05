„Die Kommunikation mit Eltern, Kindern und Schule wird immer schwieriger. Der Weg zur Berufsausbildung ist lange und nicht immer flach,“ begrüßt Susanne Haidegger zu einem Impulsvortrag mit Erziehungsberaterin Martina Leibovici-Mühlberger. Fazit: Unsere Gesellschaft verliere die Fähigkeit der sozialen Kompetenz.

Das war auch Thema der Podiumsdiskussion, die der Geschäftsführer des BhW NÖ Martin Lammerhuber leitete. In der Diskussion waren sich die Pädagogen und Elternvertreter der Schulen einig, dass soziale Kompetenz eine der wichtigsten Fähigkeiten ist. Ein Problem: Den Lehrkräften wird immer mehr Erziehungsfunktion zugemutet. „Man erwartet von unseren Kindern, dass sie eine eierlegende Wollmilchsau sind. Wir befinden uns in einer konkurrenzharten Leistungsgesellschaft“, so Leibovici-Mühlberger dazu. Haidegger betont zum Abschluss, dass alle an einem Strang ziehen müssen um den Kindern sozial erfülltes Leben zu schaffen.