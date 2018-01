Jeden zweiten Samstag im Monat findet in der Bezirksstelle Atzenbrugg-Heiligeneich des Roten Kreuzes ein Jugendtag statt. Marina Fischer und ihr Team möchten damit alle Sechs- bis Zwölfjährigen ansprechen, die gerne ihren Mitmenschen helfen. Dabei erhalten die Kinder eine altersgerechte Erste Hilfe Ausbildung und lernen neue Freunde kennen. Lea Schneider besucht die zweite Klasse und nutzt dieses regelmäßige Angebot.

„Heute haben wir die stabile Seitenlage gelernt“, erzählt die Siebenjährige. Am schwierigsten fand sie den Rautengriff. „Den muss man benutzen, um eine bewusstlose Person aus dem Auto zu ziehen“, gibt die junge Dame selbstbewusst preis, was sie gelernt hat. Die Kinder können jederzeit an einem Jugendtag teilnehmen. Nähere Informationen und Anmeldung zu einer Schnupperstunde gibt es unter 0664/3484298 oder 0664/8763300.