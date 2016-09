Zum „Tatort Jugend“ wurde kürzlich Moosbierbaum, denn die Mitglieder der Landjugend Heiligeneich nahmen am Projektmarathon, der jährlich durch die LJ Niederösterreich initiiert wird, teil. Den Projektauftrag erhielten die motivierten Jugendlichen von Bürgermeister Ferdinand Ziegler und Magdalena Matzinger von der LJ NÖ: Es sollte ein Spielplatz in Moosbierbaum gebaut werden. Schaukel, Sandkiste sowie Sitzgelegenheit waren Pflicht. Zusätzlich errichteten die fleißigen Handwerker einen Balancierpfad in Form des LJ-Logos, einen Fühlpfad und pflasterten ein kleines Plätzchen für die Sitzgarnitur.

Zwei Tage für Projekt

Innerhalb von zwei Tagen war das Projekt abgeschlossen und wurde auch gleich begeisterten Besuchern vorgestellt. Dazu gab es belegte Brote, Getränke und eine Diashow, wo die Entstehung des Spielplatzes dokumentiert und den Interessierten ein Einblick in die Arbeit geboten wurde. Besonders erfreut waren die Mitglieder der Landjugend darüber, dass die Kinder die einzelnen Spielgeräte sogleich einweihten.