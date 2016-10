Da wird geforscht, experimentiert, geschuftet und mitunter auch geflucht am Technopol, doch einmal im Jahr kommt eine Jury zusammen und zeichnet die größten Finder und Erfinder aus. So geschehen in der vergangenen Woche beim Innovation-Award, der von der BOKU, tecnet equity und dem accent Gründerservice vergeben wird.

Franz Delapina überreichte den Preis für Publikationen an Alessandro Pellis. | NOEN, NLK/Pfeiffer

Kriterien des Preises sind auch die kommerzielle Verwertbarkeit und die wirtschaftliche Strategie der Nachwuchsforscher. Den ersten Preis räumte Stefan Pinkl ab. Er entwickelte einen besonderen Klebstoff, der ohne das flüchtige und gesundheitsschädliche Formaldehyd auskommt und andererseits aus Abfällen der Lebensmittelindustrie gewonnen werden kann. Zweiter wurde Christoph Hammerl für seine Karbon-Briketts. Durch ein neues Verfahren entsteht aus Klärschlamm energieeffizient Kohle. Platz drei holte Behzad Shirmadi Shaghasem, der den Wirkungsgrad von Solarzellen verbesserte durch effizientere Herstellung sogenannter Quantendots. Weiter hochkarätige Preise gab es noch für Publikationstätigkeit Einwerbung von Forschungsgeldern. Hier siegten Franz Delapina sowie Cornelia Haas, Elisabeth Varga und Barbara Steiner.