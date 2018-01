Eine Sternsingergruppe der Diözese St. Pölten aus der Pfarre St. Andrä vor dem Hagentale überbrachte Bundeskanzler Sebastian Kurz die Friedensbotschaft und den Segen für das Jahr 2018.

Mit dem Empfang von „Caspar, Melchior und Balthasar“ im Bundeskanzleramt setzte der Regierungschef ein Zeichen der Unterstützung für die Anliegen der Dreikönigsaktion (DKA). Das Hilfswerk der Katholischen Jungschar finanziert mit den Sternsingergeldern aus Österreich jährlich rund 500 Hilfsprojekte, die Armut und Unrecht in 20 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas mildern.

Mit den Spenden könne man „Zeichen setzen für eine gerechte Welt“, betonte DKA-Geschäftsführer Jakob Wieser im Blitzlichtgewitter zahlreicher Medienvertreter bei der Begegnung. Er bat Bundeskanzler Kurz um eine „engagierte“ Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit für Menschen in den armen Ländern des Südens, die die Menschenwürde ins Zentrum stellt und seinen Einsatz für faire Wirtschafts- und Handelsabkommen, besonders mit den ärmsten Ländern des Planeten.

Der neue Regierungschef dankte den Sternsingern für ihr großes Engagement. Kurz berichtete von mehreren Lokalaugenscheinen in von der Dreikönigsaktion unterstützten Projekten. Er habe sich in seiner Amtszeit als Außenminister „selbst ein Bild davon machen dürfen, wie viel dadurch möglich wird, gerade in den ärmsten Regionen der Welt“, sagte Kurz.