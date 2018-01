Im September landete Christoph Strenn (31) mit Blaulicht im Spital: Zusammenbruch von Knochenmarksfunktion und Immunsystem, Organversagen und Not-OP, Ursache unklar. Zwei Monate kämpfte er um sein Leben. Zu Hause: der einjährige Sohn Paul mit der hochschwangeren Mama Katrin.

Familie, Freunde und Kollegen schritten zur Tat und organisierten neben Geldspenden zwei große Stammzellen-Spendenaktionen . 2.209 Menschen folgten dem Aufruf, davon allein 1.483 in Strenns Heimatort Absdorf. Dann schlug die Immun-Therapie endlich an. Das schönste Weihnachtsgeschenk war „als ich das keimisolierte Krankenzimmer wieder verlassen konnte und meine Familie zu Hause in die Arme geschlossen habe. Das waren Emotionen pur“, strahlt der junge Familienvater.

Auch ein potenzieller Spender wurde mittlerweile in der internationalen Datenbank gefunden. „Im Optimalfall brauche ich die Transplantation nicht“, hofft Strenn, „aber zu wissen, dass es einen passenden Spender gibt, ist gut für den Kopf.“

Am ersten Jänner das nächste Neujahrswunder: Tochter Pia erblickte das Licht der Welt. „Die Nächte sind nur kurz“, lächelt der stolze Papa, „aber mit der Familie zu sein, wieder raus ins Freie zu können, das gibt mir so viel Kraft.“ Gesundheitlich ist nun wichtig, dass die Immunwerte stabil bleiben. Auf jeden Fall möchte er sich bei allen Spendern bedanken.