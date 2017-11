Eine politische Achterbahnfahrt absolvierte FPÖ-Stadt- und Bezirksparteiobmann Andreas Bors in den vergangenen Tagen. Erst hatte seine Landespartei ihn als „jüngsten Bundesrat Österreichs“ nominiert. Kurze Zeit später stellte der 28-Jährige klar, dass er nicht nur das Mandat nicht antreten, sondern auch bei der Landtagswahl 2018 nicht kandidieren wird.

Wie es dazu kam? Ein vor drei Jahren veröffentlichtes Foto, auf dem Bors zu Silvester 2006/2007 mit zwei Freunden in Hitlergruß-Pose zu sehen war, hatte neuerlich für Aufregung gesorgt. „Es war mir fast klar, dass dieses Thema jetzt wieder auftauchen könnte, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass es in dieser Dimension passiert“, erklärt Bors. Schließlich war das Foto kein Geheimnis mehr und das damals eröffnete Gerichtsverfahren gegen ihn war noch vor der Gemeinderatswahl 2015 eingestellt worden, Bors also weiterhin ein unbescholtener Bürger.

„Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, das ungeschehen zu machen, ich hätte es längst getan.“ Andreas Bors

„Natürlich verstehe ich, dass die Leute erschrocken waren, als das Foto auftauchte. Aber auch ich kann mir nicht erklären, was uns in dieser Silvesternacht geritten hat, als es zustande kam. Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, das ungeschehen zu machen, ich hätte es längst getan“, beteuert Bors. Dabei wäre er schon 2014 von vielen Medien gründlichst durchleuchtet worden.

„Freunde, alte Bekannte und ehemalige Mitschüler wurden angerufen, um irgendetwas in meiner Vergangenheit zu finden. Aber es gab nie zweifelhafte Aussagen von mir und die wird es auch in Zukunft nicht geben“, betont Bors. Er distanziert sich klar von nationalsozialistischem Gedankengut und jeglicher Form von Extremismus. „Das neuerliche Auftauchen des Fotos sehe ich als noch stärkeren Auftrag, das immer wieder unter Beweis zu stellen.“

„Innerhalb weniger Stunden wurde meine gesamte Lebensplanung auf den Kopf gestellt“

Wie es für ihn politisch weiter gehen soll, ist noch nicht geklärt. „Innerhalb weniger Stunden wurde meine gesamte Lebensplanung auf den Kopf gestellt“, so Bors weiter. Er hofft, endlich einen Schlussstrich unter die Sache ziehen und der Politik „in irgendeiner Art und Weise“ erhalten bleiben zu können. Erfreut zeigt sich Bors über den starken Rückhalt in Stadt und Bezirk: „Es gab sehr viele Anrufe und Mails, auch von nicht deklarierten FPÖ-Wählern, mit der Bitte, ich möge weitermachen.“