Drei Jahre ist es bereits wieder her, dass letzte Hochwasser vor allem nördlich der Donau Betriebe und Familien an den Rand der Existenz gebracht hat. „Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden Maßnahmen gestartet, um so gut wie möglich auf eine Bedrohung dieses Ausmaßes aktiv einzugreifen“, weiß Johannes Sanda, Geschäftsführer des Donau-Hochwasserschutzverbandes Tullnerfeld Nord um die Notwendigkeit, Feuerwehren die nötigen Hilfsmittel für eine etwaige Katastrophe anzubieten.

Entlang der 110 km langen Hochwasserdämme und -gräben gibt es sogenannte Schieberschächte. Damit diese im Einsatzfall gefahrlos bedient werden können, wurden insgesamt 58 Geländer vom Donauhochwasserschutzverband angeschafft und an die Feuerwehren Kirchberg, Tulln und Stockerau aufgeteilt. Um die Verschlüsse vor Ort leichter zu öffnen, wurden dazu Deckelhebelgeräte ausgehändigt.

Die Finanzierung dieser Anlagen wurde vom Land Nö und dem Bund unterstützt. Seit 2013 wurden in die Hochwassersicherheit insgesamt 2,4 Millionen investiert.

Die weiteren vorgesehenen Ausbauschritte sind die Visualisierung der Pumpwerke und der Dammanlagen.