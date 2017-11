„Ich bin Bettler“, antwortet der 35-jährige Bulgare Pavel P. auf die Frage der Vorsitzenden nach seinem Beruf.

„Aha, und in Ihrer Freizeit betätigen Sie sich als Einbrecher“, kommentiert Richterin Lydia Rada und kommt sofort auf vier erfolgreiche und vier versuchte Einbrüche in Wohnstätten und Gebäude in Wördern und in Höflein zu sprechen.

Der Bulgare zeigt sich geständig, dann hadert er, dass er beim Einbruch in den Tennisclub in Höflein nur zwei Euro erbeutet habe.

Beute-Garantie gibt es nie

„Es war außerhalb der Spielsaison. Beute-Garantie gibt es nie. Sie können sich doch nicht immer Beute von 11.000 Euro, wie bei einem Wohnhauseinbruch in Höflein, erwartet haben“, entgegnet die Richterin ironisch.

Der Angeklagte zuckt mit den Schultern, dann versucht er es mit der Mitleidstour: „Ich bin arm und muss fünf Kinder versorgen.“

„Bei uns gibt es auch arme Familien, trotzdem gehen die Väter nicht einbrechen“, entgegnet die Richterin harsch und zeigt dem Bulgaren die Verwerflichkeit und Kaltblütigkeit seiner Vorgangsweise auf: „Die Anwesenheit der Bewohner hat Sie nicht abgehalten, in die Häuser einzudringen und die Räume der Schlafenden zu durchsuchen. Ein neunjähriger Bub glaubte im Traum, einen Fremden im Zimmer gesehen zu haben, und er erzählte den Eltern davon verstört beim Frühstück. Ein Riesenschreck für die Eltern, als sie feststellten, da war wirklich ein Fremder im Kinderzimmer.“

Für den mehrfach einschlägig vorbestraften Pavel P. setzt es eine siebenjährige Gefängnisstrafe. Nicht rechtskräftig.