„Als ich vor etwa zehn Monaten Innenminister geworden bin und Sie mir Ihre Sektion präsentiert haben, habe ich gespürt, wie das Feuer in Ihnen für ihre Aufgaben als Präsidialchef brennt“, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka am 30. Jänner 2017 bei der Verabschiedung von Sektionschef Franz Einzinger. Einzinger tritt mit 1. Februar 2017 in den Ruhestand; er vollendet im März sein 65. Lebensjahr. „Dass Sie bis zuletzt Dienst gemacht haben, ist bezeichnend für Ihre gesamte dienstliche Laufbahn.“

Prägende Jahre bei der Polizei

Franz Einzinger promovierte am 25. Jänner 1978 zum Doktor der Rechte, absolvierte bis 30. Juni 1978 die Gerichtspraxis und trat am 1. Juli 1978 in die Wiener Polizei ein. Er wurde Konzeptsbeamter in den Polizeikommissariaten Meidling, Mariahilf und zuletzt Favoriten. „Das waren prägende Jahre“, sagt Franz Einzinger. Sie waren vor allem geprägt von einem autoritären Führungsstil. Später versuchte Einzinger, selbst einen kooperativen bzw. situativen Führungsstil anzuwenden. „Deinen Leitspruch ‚Das Team ist der Star‘ hast du nicht nur immer wieder betont, sondern auch gelebt“, sagte Kabinettchef Michael Kloibmüller, der lange Zeit Mitarbeiter des Sektionschefs war.

Seit 1982 im Innenministerium

Mit 1. März 1982 wurde Franz Einzinger dem Innenministerium dienstzugeteilt. Er wurde Referent in der Personalabteilung. Am 9. Juli 1990 wurde er deren Leiter und mit 1. April 1996 übernahm er zusätzlich die Stellvertretung des Leiters der Sektion I (Präsidialsektion). Am 1. Dezember 2000 wurde er Leiter der Gruppe I/A, mit den Bereichen Personal, Organisation und Ausbildung; und am 1. Jänner 2003 wurde er zum Leiter der Sektion I (Präsidium) ernannt. Er hatte zusätzlich zu diesen Bereichen die Verantwortung für die Bereiche Budget, Internationales, Sicherheitspolitik und Kommunikation über; zuletzt kamen Sport und Psychologie hinzu.

„Du wirst uns abgehen“, sagte Kabinettchef Kloibmüller. „Du warst ein Vorgesetzter mit Herz, Hirn und Hausverstand.“