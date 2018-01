Große Zukunftspläne schmiedet die Messe Tulln: Bürgermeister Peter Eisenschenk und Messe-Geschäftsführer Wolfgang Strasser stellten die Pläne Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki vor. So soll eine neue Messehalle („Donauhalle“) errichtet und dadurch die bisherige Rundhalle 1 ersetzen sowie ein Hochfrequenzeingang geschaffen werden. In Summe sollen circa 8,7 Millionen Euro investiert werden. Die Messe Tulln hat dazu um eine Regionalförderung der ecoplus angesucht. „Unsere Experten schauen sich das an. Aber auf den ersten Blick handelt es sich um zielführende Investitionen“, betont Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

Landesrätin zufrieden mit der Entwicklung

„Es freut mich, dass die Geschäfts- und Besucherzahlen der Messe Tulln eine sehr zufriedenstellende Entwicklung zeigen. Neben den Eigenmessen haben sich auch die Gastveranstaltungen und Events positiv entwickelt. Die wirtschaftliche Basis für die Durchführung des Projektes ist also seitens der Messe gegeben“, so Bohuslav.

„Ich freue mich, dass die Messe Tulln mit ihrer jahrelangen ausgezeichneten Arbeit die Argumentationsgrundlage für den weiteren Ausbau des Messestandortes gelegt hat, und dass das Land NÖ erneut ein verlässlicher Partner für ein bedeutendes Projekt zur Weiterentwicklung der Stadt ist. Mit dieser Investition zeigen wir erneut: Tulln ist der führende Messestandort NÖs“, erläutert Bürgermeister Peter Eisenschenk.

„Im Frühjahr werden die Unterlagen in die zuständigen Gremien eingebracht und danach fällt eine Entscheidung über die Förderung“, erklärt ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.