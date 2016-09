Am Donnerstag, 6. Oktober, startet die Jeunesse Tulln in die neue Saison und bringt gleich zu Beginn einen Kracher auf die Bühne: „Großmütterchen Hatz More-Piece-Band“ ist jene mitreißende Formation, die unter anderem die Wiener Festwochen am Rathausplatz eröffnet hat.

2015 wurde die bunte Salontruppe rund um die Akkordeonistin Franziska Hatz und den Jazz- und Klezmersaxophonisten Richie Winkler mit dem Publikumspreis des Austrian World Music Award ausgezeichnet. In Tulln präsentiert sich die Band in der musikalisch opulenten extended version - „Offene Musik für ein offenes Publikum“, so die Presse über die fulminante Crossover-Band.

Über die Bühne gehen wird dieses musikalische Feuerwerk am Donnerstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Danubium Tulln. Karten gibt es an der Abendkassa, die Platzwahl ist frei. Wer den Preisvorteil eines Jeunesse-Abos in Anspruch nehmen möchte: Nur 49,- Euro kostet das Wahl-Abonnement für acht Termine (inklusive einer Konzerftfahrt in den goldenen Saal nach Wien) - Bestellungen unter zawi@musikfabrik.at oder an der Abendkassa.