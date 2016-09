Gemütlich und entspannt war die Atmosphäre beim ersten Jugendtag in Tulln. 16 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren brachten sich in allen Themenbereichen engagiert ein. Bei den Fragestellungen „Was den Jugendlichen besonders in Tulln gefällt, welche Angebote besonders gerne genutzt werden und was die Ideen für das zukünftige Tulln sind“, wurden das Freizeitangebot und die belebte Innenstadt besonders positiv hervorgehoben.

Optimierungsbedarf sehen die Jugendlichen in einer Beleuchtung für die neue, sehr beliebte Skaterbahn, als auch in Anbindungen im öffentlichen Verkehr.

Jugendliche arbeiteten konstruktiv und konsequent

„Ich war begeistert, dass die Jugendlichen wirklich zwei Stunden lang konstruktiv und konsequent gearbeitet und miteinander diskutiert haben. Es ist spannend und aufschlussreich, die Stadt aus der Perspektive der Jugendlichen zu sehen – natürlich werden wir die Ergebnisse nun weiterdiskutieren“, so Jugend-Stadtrat Wolfgang Mayrhofer.

Die Gedankenanstöße werden jetzt weiterbehandelt und von der Stadtgemeinde auf deren Machbarkeit überprüft.