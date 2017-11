Wolfram kommt natürlich in Erzen vor und zeichnete sich in den letzten Jahrzehnten durch die Verwendung als Glühdraht in der Glühbirne aus. In der Industrie und Technik ist Wolfram aber immer mehr gefragt, vor allem in Legierungen und in Schneidewerkzeugen. Aber auch in Schrotkugeln ersetzt Wolfram das Blei immer mehr. An Straßen werden auch durch den Reifenabrieb höhere Wolfram-Konzentrationen im Boden festgestellt.

Christina Roschitz überprüft nun, welche Auswirkungen Wolfram auf Böden und in weiterer Folge auch auf Pflanzen haben könnte. „In einer Stadt in Nevada, USA, wurden bei Kindern vermehrt Fälle von Leukämie festgestellt. Es liegt nahe, dass dies durch erhöhte Wolfram-Konzentrationen im Trinkwasser geschehen ist“, erklärt Roschitz.

In einem Experiment beobachtet sie den Verwitterungsprozess von Wolfram im Boden. Dabei werden Schrotkugeln in den Boden eingebracht und nach 80 Tagen darauf untersucht, wieviel von dem Material vom Boden aufgenommen wurde und wie sich beispielsweise der pH-Wert des Bodens verändert hat.