Die nächste Lehrstellenbörse am 24. November naht und wieder präsentiert die NÖN im Vorfeld Betriebe, in denen „Karriere mit Lehre“ mehr als ein Schlagwort ist. Beim Präzisionswerkzeugbauer Rauch in Trasdorf befinden sich unter insgesamt 81 Mitarbeitern (samt kleinerem Werk in Wien) derzeit 14 Lehrlinge.

Ausgebildet werden sie vor allem zu Beginn in einer eigenen Lehrwerkstätte. „Und am Anfang steht immer das Feilen“, erklärt Lehrlingsausbildner Peter Dietrich, der einst selbst als Lehrling bei Miraplast in Würmla ins Berufsleben eingestiegen war. Mit dem manuellen Feilen von kleinen Werkstücken und dem exakten Einpassen von Metallteilen bekommen die Nachwuchskräfte ein Gespür für Materialien und Werkzeuge, bevor sie sich an elektrischen und computergesteuerten Präzisionsmaschinen versuchen können.

Bildungsmängel von Mathe bis Mechanik

Bevor es so weit kommt, muss man sich aber erst bewerben. „Wir hätten zuletzt vier Lehrlinge aufgenommen, aber es kamen nur vier Bewerbungen und nur zwei waren geeignet“, wundert sich Geschäftsführer Anton Buresch. Ein Pflichtschulabschluss sei erforderlich, auf die Noten werde nicht geachtet. „Aber es ist unvorstellbar, welch niedriges Niveau sich bei unserem Aufnahmetest mit Schwerpunkt Mathematik, Englisch und Allgemeinwissen manchmal offenbart“, ärgert sich Buresch. Hinzu kommen Schwierigkeiten mit einfachen handwerklichen Aufgaben. „Leider fehlt immer mehr der Bezug zur Mechanik und zu Werkzeugen. Aber es haben ja auch immer weniger Väter eine Werkstatt zu Hause“, sagt Buresch.

Schnuppertage sind für Firma Rauch wichtig

„Da sieht man wirklich, wie sich einer anstellt, und wie er in die Gruppe hineinpasst“, erklärt Ausbildner Dietrich. Und wenn es einmal passt, dann läuft es meist auch in der Berufsschule gut.

„Wenn die Jugendlichen das Richtige gefunden haben, dann geht ihnen der Knopf auf“, weiß auch Buresch aus Erfahrung. Schließlich wechselte sein eigener Sohn zuerst von der HTL in die Lehre, bevor er seinen Weg im Betrieb machte.

Und wenn ein Lehrling das möchte, ermöglicht ihm das Unternehmen das Absolvieren der Matura. Generell wird großes Augenmerk auf die Förderung des Facharbeiternachwuchses gelegt. „Neben kostenlosem Mittagstisch gibt es monetäre Geburtstagsgeschenke, ein Prämiensystem je nach Zeugnis, ein Quartalsprämiensystem und wir bezahlen das Internat in der Berufsschule“, berichtet der Geschäftsführer. Er ist überzeugt, dass es wichtig ist, der Lehre auch in der Gesellschaft wieder einen höheren Stellenwert zukommen zu lassen: „Nicht umsonst haben 70 Prozent der Facharbeiter einmal als Lehrlinge angefangen.“